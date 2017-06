Kleine kerkuiltjes bij Earnewâld hebben hun namen gekregen

De kleine kerkuiltjes die de afgelopen lente zijn geboren zijn in het nestkastje van It Fryske Gea in Earnewâld, hebben de namen Martsje, Murkje, Joukje en Uilke gekregen. It Fryske Gea had een prijsvraag uitgeschreven. Mensen die de geboorte en het opgroeien van de kerkuiltjes op de livestream van de website hebben gevolgd, konden namen opgeven.

Uit 150 inzendingen zijn vier prijswinnaars gekozen. De uiltjes werden uiteindelijk door uilexpert Freerk Jelsma geringd met hun nieuwe naam. Winnaar werd Jantsje Zwart met Martsje. Tweede werd Anna Halma met Murkje, derde Agnes Boersma met Joukje en vierde Hendrik Schippers met Uilke.