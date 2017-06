Easterlittens wint 19e editie open FK Jeu de Pelote

Thuisfavoriet Easterlittens heeft vrijdagavond de negende editie van het open FK Jeu de Pelote op zijn naam geschreven. In een regenachtige finale werd met 9-8 en 40-0 afgerekend met Leeuwarden. Het was een spectaculaire finale. In de pauze stond Easterlittens met 5-1 voor, maar daarna kwamen de Leeuwarders terug. Het werd zelfs 6-5 voor Leeuwarden, maar uiteindelijk trok de thuisploeg aan het langste eind. De ploegen van Easterein en Winsum werden afgelopen donderdag al uitgeschakeld en pakten zodoende de bronzen medailles.

Bij Easterlittens speelden de neven Zijlstra, Jochem Bouma, Jelle Jan Rodenhuis en Pier Piersma. De Leeuwarder tegenstanders bestonden uit Pieter Jan Plat, Hilbrand Visser, Joukje Bosje, Karel Nijman en Feiko Broersma.

Bij Leeuwarden konden Hans Wassenaar en Enno Kingma niet deelnemen, bij Littens was Erwin Zijlstra er niet bij. Deze drie kaatsers stonden in de finale van de hoofdklassepartij in Heerenveen. Kingma en Wassenaar pakten daar de prijs, Zijlstra de premie.