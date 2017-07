Renovatie Oosterbrug in Harlingen duurder dan gedacht

De renovatie van de Oosterbrug in Harlingen wordt duurder dan vooraf gedacht werd. Dat komt omdat er meer werk moest worden gedaan dan verwacht. Het kan weleens 70.000 euro extra kosten, zegt een woordvoerder van de Monumentenstichting Harlingen.

De Oosterbrug wordt maandag teruggeplaatst over de Zuidoostersingel in Harlingen. Dat had eigenlijk begin mei al gemoeten. Het lijkt erop dat de gemeente Harlingen opdraait voor de extra kosten. De Monumentenstichting, die de eigenaar is van de brug, heeft geen financiële middelen.