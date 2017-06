Burgemeester: "Loods Berltsum zo snel mogelijk dicht''

De drugsloods die vrijdagochtend ontdekt werd in Berltsum moet zo snel mogelijk voor langere tijd worden gesloten. Dat zegt burgemeester Tom van Mourik van de gemeente Menameradiel. Volgens hem moet de rest en de veiligheid in de buurt nu voorop komen te staan. ''Ik wil het pand zo snel mogelijk voor langere tijd sluiten.'', zei de burgemeester. ''Het is namelijk niet de eerste keer dat hier drugsproducten zijn aangetroffen.''

De gemeenten staan in dit soort zaken buiten het strafrechtelijk proces, maar toch hebben de burgemeesters een aantal bestuursrechtelijk instrumenten om in te grijpen. ''In de laatste anderhalf jaar heb ik twee keer een loods en een keer een huis voor een paar maanden gesloten.'', vertelt Van Mourik. ''Wij hebben de eigenaar nog niet kunnen bereiken, maar deze loods moet zo snel mogelijk voor langere tijd dicht.''

In het drugslab werd vrijdagmiddag amfetamine aangetroffen. Eerder vrijdag werden twee verdachten uit Den Haag aangehouden.