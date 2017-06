Geen stopwatch meer op het ijs, maar een mobiele app

Schaatstrainers in Thialf in Heerenveen hoeven vanaf nu geen stopwatches meer mee het ijs op te nemen, maar tablets. Innovatielab Thialf en schaatsbond KNSB hebben met het bedrijf Sportunity een mobiele applicatie ontwikkeld waar trainers op twaalf verschillende punten van de baan de tussentijd en snelheid van de schaatser kunnen zien. In het ijs van Thialf zijn 'meetlussen' geïnstalleerd die dat mogelijk maken. Commerciële teams gebruiken het nieuwe systeem als proefsysteem zolang het zomerijs in Thialf ligt.

De zogenaamde 'Sprint Coach App' wordt de komende maanden doorontwikkeld voor schaatsers in de top- en breedtesport. Het is de bedoeling dat meer ijsbanen de nieuwe app gaan gebruiken.