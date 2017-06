Van der Velde wil ook boekhandel in Harlingen

Boekhandel Van der Velde wil na Dokkum ook een vestiging openen in Harlingen. De boekwinkel zou dan samenwerken met de bibliotheek in de stad. De gemeente is bezig met het kopen van het pand dat tussen de bibliotheek en museum het Hannemahuis zit. Van der Velde zou zich daar dan vestigen en met de bibliotheek willen samenwerken met inzet van bijvoorbeeld personeel. De entree van de bibliotheek zou dan ook via de boekhandel gaan.

De raad van Harlingen moet nog akkoord gaan met het voorstel. Volgens Ad Peek van Van der Velde zijn dit soort van constructies de toekomst voor de boekhandel. Wanneer alles goed gaat, moet de boekhandel voor augustus 2018 klaar zijn voor opening.