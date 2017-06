Op de begraafplaats in Noordwolde is vrijdagmiddag een informatiepaneel onhuld als aandenken aan een drama uit de Tweede Wereldoorlog. Het is vrijdag 75 jaar geleden dat er in het dorp een bommenwerper is neergestort nadat het in de lucht was getroffen. De acht bemanningsleden, uit vier verschillende landen, kwamen daarbij om het leven. Ze liggen begraven op de begraafplaats in Noordwolde.

Het informatiepaneel dient om bezoekers in taal en beeld te informeren over deze gebeurtenis.