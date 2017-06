Nieuwe keeper SC Cambuur: Jesse Bertrams

Jesse Bertrams wordt de nieuwe keeper van SC Cambuur. De 22-jarige doelman komt over van Lommel United in België. Daarvoor speelde hij bij Jong PSV, waar hij ook in de jeugd heeft gespeeld. Bertrams heeft een contract getekend voor een jaar, met de optie van nog een jaar. Cambuur was zoekende naar een nieuwe keeper, nadat de contracten van doelmannen Leonard Nienhuis en Harm Zeinstra niet werden verlengd.

Technisch directeur Gerald van den Belt: ''Jesse heeft alles gespeeld op het tweede niveau van België en daar laten zien hoe betrouwbaar en talentvol hij is."