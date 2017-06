Hoger beroep Tsjûkemarmoord: hogere celstraf verdachte

In hoger beroep in de Tsjûkemarmoord is tegen één van de verdachten een flink hogere celstraf geëist dan de rechtbank hem eerder had opgelegd. Volgens de advocaat-generaal moet de 29-jarige man zes jaar de cel in, in plaats van de twee jaar die hij eerder kreeg. De man wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van Omar Kourrich uit Amsterdam.

Het slachtoffer werd in een winkel in elkaar geslagen en overleed. Zijn lichaam werd op een parkeerplaats bij het Tsjûkemar in de brand gestoken. Tegen een andere verdachte in de zaak werd in hoger beroep acht jaar cel geëist, evenveel als hij eerder van de rechtbank opgelegd had gekregen.