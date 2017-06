Omrop TIP: De redders van de Harlinger Haven

De industriehaven van Harlingen heeft het zwaar. De werkgelegenheid trekt langzaam maar zeker aan, maar de nieuwe industriehaven is nog lang niet uitverkocht. Toen werd aangekondigd dat er een nieuwe industiehaven aangelegd zou worden, werd er veel belangstelling van grote bedrijven verwacht.

De uitbreiding van de haven werd op 10 mei 2003 geopend. Nu veertien jaar later broeden er grote koloniën scholeksters in dit gebied. In Fryslân DOK komen de betrokkenen van de haven aan het woord. Wat is er misgegaan? En heeft de haven nog een toekomst?

In de documentaire staat de worsteling van de haven om er een succes van te maken centraal. In een tijd die niet altijd even makkelijk is; crisis, concurrentie van andere havens en de uitblijvende steun van de provincie Fryslân.

De Fryslân DOK ‘De rêder fan de Harnzer Haven’ is op zondag om 17.00 uur en daarna vanaf 18.00 uur elk uur bij Omrop Fryslân op televisie. De documentaire is ook te zien op NPO2 op zaterdag om 15.30 uur en zondag om 13.10 uur.