Geen medaille om de hals van judoka Margriet Bergstra

Judoka Margriet Bergstra uit Lemmer heeft vrijdag net geen medaille gehaald bij de Grand Prix in Hohhot in China. Ze verloor in de klasse tot 57 kilo de strijd om het brons van de Duitse Viola Wâchter, die met ippon (één punt) te sterk was. Eerder dit seizoen haalde Bergstra wel het brons op de Grand Prix in Tblisi, Georgië. Ook Natascha Ausma uit Lippenhuizen komt in actie in China. Zij staat zaterdag in de klasse tot 70 kilo op de tatami.