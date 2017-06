In het drugslaboratorium in Berltsum zijn materialen gevonden waarmee amfetamine gemaakt kan worden. Dit wordt gebruikt voor de productie van de harddrug speed. Dat blijkt uit onderzoek dat de politie vrijdag gedaan heeft in Berltsum. De grote van de drugsvangst is nog niet bekend.

Naar verwachting is de politie nog de hele avond bezig met de ontruiming van het drugslab. Eerder vrijdag werden twee mannen uit Den Haag aangehouden als mogelijke verdachten.