Heerenveen speelt op veld van jubilerende club Witmarsum

In het kader van het vijftigjarig bestaan van voetbalvereniging sv Mulier uit Witmarsum speelt sportclub Heerenveen daar half juli een oefenwedstrijd. Tegenstander is Volendam. De jubileumcommissie heeft hemel en aarde bewogen om de oefenwedstrijd naar Witmarsum te halen en hoopt dat er veel publiek op afkomt. Voetbalvereniging sv Mulier werd in 1967 opgericht en is vernoemd naar de grondleggen van het voetballen in Nederland: Pim Mulier, die in Witmarsum werd geboren.