Workumer brugwachter Jonker bedankt voor redden toerist

Brugwachter Louke Jonker uit Workum is door de provincie in het zonnetje gezet omdat hij vorige week een Duitse toerist uit het water heeft gered. De man kwam vorige week in Follega met zijn hoofd tegen het beton aan, toen hij de brug wilde passeren. Hij viel in het water en raakte buiten bewustzijn. Jonker sprong in het water en haalde hem eruit. Daarna is hij in zijn natte kleren weer gaan werken. Hij kreeg vrijdagochtend een bos bloemen en een geldcheque van Commissaris van de Koning Arno Brok en gedeputeerde Sietske Poepjes.