Kooyenga Groep verkoopt aandelen aan Olympia

Eigenaar Romke Kooyenga van Kooyenga Groep in Dokkum heeft 60 procent van de aandelen van zijn bedrijf verkocht aan uitzendgroep Olympia. Dat heeft hij vrijdagmiddag bekendgemaakt. Olympia is een landelijke uitzendorganisatie en actief in heel Nederland. Kooyenga heeft zijn personeel ook geïnformeerd op een personeelsbijeenkomst in Nijkerk.

Kooyenga blijft voorlopig lid van de directie van de Kooyenga Groep. Hij blijft verantwoordelijk voor de commerciële activiteiten en voor het bewaken van de bedrijfscultuur bij Kooyenga Groep.