VIDEO: BAUCK!, het spektakel begint vrijdagavond

Het theaterspektakel BAUCK! vertelt het verhaal van de eerste Friese vrijheidsstrijdster; Bauck van Hemmema, de Friese Jeanne d'Arc. Zij werd op Terschelling geboren als Bauck van Popma en is de overgrootmoeder van Grote Pier. Sybe Joostema maakte van haar spektaculaire leven een verhaal. Vrijdagavond is de première van het uitverkochte spektakel.

Het theaterspektakel wordt opgevoerd in het Hemmemapark in Berltsum. Dat waas ook de plaats waar Bauck drie keer het Hemmemakasteel (dat voor een deel in de Middelsee stond) verdedigd heeft. Bauck! speelt zich af aan het eind van de middeleeuwen. Het verhaal draait om Bauck van Popma. Ze hield een aanval op het slot Hemmema in Berltsum tegen, waar ze met haar man Doecke van Hemmema woonde. Bauck van Popma wordt gezien als strijder voor de eenheid van Fryslân. Later wordt ze op verzoek van haar tegenstanders vastgezet in de gevangenis in Groningen.

