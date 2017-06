Drie jaar cel voor Dokkumer voor seksueel misbruik dochter

Een man uit Dokkum (49) die twee jaar lang zijn dochterje seksueel misbruikt heeft, moet drie jaar de cel in. Het misbruik begon in 2014, toen het meisje twee jaar oud was. De man was altijd onder invloed van drank en speed als dat gebeurde. Hij had ook veel kinderporno in zijn bezit. De man is verminderd toerekeningsvatbaar, verslaafd en pedofiel.

Hij wordt daar nu voor behandeld. Het meisje heeft door het misbruik een posttraumatische stressstoornis opgelopen. Daar krijgt ze hulp voor. Haar vader moet haar van de rechter 6.000 euro smartengeld betalen.