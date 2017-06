Dierenambulance Leeuwarden haalt geen gewonde dieren meer op

De dierenambulance van Leeuwarden is met zijn werk opgehouden. De raad van toezicht heeft het contract met de gemeente Leeuwarden opgezegd. De kadavers, loslopende of gewonde dieren worden nu opgehaald door dierenopvang De Wissel in Leeuwarden. Die heeft daarover overeenstemming bereikt met de gemeente. De dierenopvang was al in gesprek met de mensen van de ambulance om de activiteiten over te nemen.

Volgens Tije de Haan van De Wissel werd dat echter tegengehouden omdat de raad van toezicht van de dierenambulance tegenhield. De Haan vindt het jammer dat de stekker er nu zomaar wordt uitgetrokken. Waarom de dierenambulance het contract opgezegd heeft, is nog niet duidelijk.