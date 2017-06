Geen extra veiligheidsmaatregelen bij Lodenhelrun

De organisatie van de Lodenhelrun in Veenwoudsterwal neemt geen extra maatregelen na het dodelijk ongeluk bij een survival in Venlo eerder deze maand. Daarbij kwam een vrouw om het leven. Volgens Riek Everts is de veiligheid van de survival-deelnemer altijd de hoogste prioriteit en wordt er na het overlijden van de vrouw niet strenger gekeken naar de diverse onderdelen.

Honderden deelnemers en vrijwilligers

Er doen dit weekend 900 deelnemers mee aan de tiende editie van de Lodenhelrun. Honderden vrijwilligers maken de survival mogelijk. Deelname aan de run is populair, binnen 24 uur was het maximum aantal inschrijvingen al bereikt.

De Lodenhelrun begint vrijdagavond voor de 450 junioren. Start en finish zijn bij het bruggetje over de Dûke Lûk in Veenwoudsterwal. Zaterdag starten dan nog 450 senioren. Het parcours is zo'n 7,5 kilometer lang.