Mensen kunnen vanaf zaterdag met een museumjaarkaart gratis het modelspoormuseum in Sneek in. Het museum denkt daarmee meer bezoekers te kunnen trekken. Het hoopt boven de 20.000 bezoekers per jaar uit te kunnen komen. Vorig jaar had het museum ruim 17.000 bezoekers. In Fryslân is het modelspoormuseum het 31ste museum waar bezoekers met een museumjaarkaart terecht kunnen.