Friese sporters naar Spelen in Litouwen

Elf jonge sporters uit de gemeente De Fryske Marren doen mee aan de International Children's Games in Litouwen. Het gaat om zwemmers van zwemvereniging Avéna uit Joure en basketballers en beachvolleyballers uit datzelfde dorp. In totaal doen er 2100 jonge sporters uit ruim 80 steden over de hele wereld aan de Spelen mee. Die worden voor de 51ste keer gehouden. De Spelen zijn van aanstaande dinsdag tot en met zondag 9 juli. Het is het grootste jeugdsportevenement van de wereld en verbonden aan het IOC. Het is voor de 16e kear dat er sporters uit de gemeente De Fryske Marren meedoen.