Cambuur oefent tegen Sparta in Franeker

Sportclub Cambuur speelt dit jaar opnieuw een oefenwedstrijd in Franeker. Op vrijdag 21 juli is Sparte Rotterdam de tegenstander. De gasten uit Rotterdam zijn voor hun voorbereiding op het nieuwe seizoen in Fryslân voor een trainingskamp. In aanloop naar de wedstrijd zal de Rotterdamse ploeg van Alex Pastoor een kaatsclinic krijgen in de kaatshoofdstad van Nederland. Vorig jaar werd ook in Franeker gespeeld, toen tegen Telstar. De conditie van het veld en het enthousiasme van de fans hebben ervoor gezorgd dat de Leeuwarders opnieuw naar Franeker komen voor een wedstrijd.