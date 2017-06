Noordelijke samenwerking om waterstof

Om het rijden op waterstof goed van de grond te krijgen, werken drie bedrijven in Noord-Nederland samen. Het gaat onder andere om Holthausen Groep in Hoogezand. Dat bouwt twee waterstof-tankstations in Fryslân, een in Leeuwarden en een in Heerenveen. De precieze locaties zijn nog niet bekend, omdat de vergunningen nog niet rond zijn. Bij Zuidwending in Groningen komt een grote instatllatie waar stroom wordt omgezet in waterstof. De inititatiefnemers denken dat overheden en grote bedrijven eerder overstappen op waterstofauto's als er maar locaties zijn waar ze kunnen tanken. Het is de bedoeling dat er de komende jaren meer waterstof-tankstations bijkomen. De actieradius van een waterstofauto is zo'n 800 kilometer.