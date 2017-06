Werkstraf voor gooien vuurwerkbom Cambuur

De man uit Leeuwarden die vorig jaar in het Cambuurstadion in Leeuwarden een vuurwerkbom op het veld gooide, heeft een wekrstraf van 240 uren gekregen en een voorwaardelijke gevangenisstraf. Een steward van Cambuur raakte ernstig verwond aan haar been, toen het vuurwerk dat ze wilde doven ontplofte. De Leeuwarder moet haar ook 5.000 euro schadevergoeding betalen. De rechtbank heeft in het voordeel van de man laten meewegen dat hij er erg spijt van heeft en dat hij zichzelf ook bij de politie heeft gemeld.