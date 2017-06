VIDEO: Het iepenloftspul van Houtigehage gaat van start

In het kader van het cultuurhistorisch jaar 'Roerige tiden yn Smellingerlân’ viert Houtigehage het iepenloftspul ‘De Omkearde Staking’ op. In het stuk staat het verhaal centraal over arbeiders uit het dorp die, terwijl het hen was verboden, begonnnen met het ontginnen van de Parkwyk. Vandaag is de première van het iepenloftspul 'De Omkearde Staking'.

Begin vijftiger jaren was er grote werkloosheid in Houtigehage: het percentage lag ver boven het gemiddelde in Nederland. De armoede was groot: werkloze jonge mannen zaten zonder uitkering thuis. Toch was er genoeg werk, er was achterstand in de uitvoering van openbare werken en de herontginning van een aantal dijken wachtte al jaren op uitvoering. Er werd een unieke actie op touw gezet en een aantal werklozen ging uit protest aan het werk, dit tot grote verbazing van de autoriteiten: de omgekeerde staking. De Parkwyk, een onbegaanbare weg als het regende, werd ontgind.

