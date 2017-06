,,Nieuw Indiëmonument beveiligen met festivals in stad"

De organisatie van de Stichting Indië-Monument Friesland heeft de gemeente Leeuwarden gevraagd om het nieuwe Indiëmonument in het Rengerspark bij festivals in de stad te beveiligen. Dat zegt Gerard van Klaveren, voorzitter van de stichting, vrijdag bij de onthulling van het nieuwe standbeeld van 'De Wachter'. Het beeld van de jonge soldaat bij het Indiëmonument werd in de nacht van 12 op 13 augustus vorig jaar omgegooid en vernield.

Buurtbewoners hoorden het, maar de daders zijn nooit gepakt. In hetzelfde weekend werd in Leeuwarden ook het muziekfetsival Into the Grave georganiseerd. De camping waar de bezoekers de nacht doorbrachten was ook in het Rengerspark. Maar een link tussen het festival en de vernieling, wilde Van Klaveren niet leggen. Het betonnen standbeeld van een militair was echter niet meer te redden. Van de neus en de pet was helemaal niks meer over. Bronsgieter Joep van der Kleij heeft het beeld gegoten.