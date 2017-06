Honderd procent scores op Friese scholen

Alle leerlingen van het Piter Jelles !mpulse in Kollum zijn geslaagd voor hun eindexamen. Het gat dan om de leerlingen van het VMBO-T, de HAVO en het VWO. Alleen bij de HAVO was nog een herexamen nodig om op de 100% score te komen. Het is alweer voor de derde keer op rij dat alle leerlingen van de Kollumer school geslaagd zijn voor hun eindexamen. Het gemiddelde van de school lag dit jaar een halve punt hoger dan de landelijke norm. De school is natuurlijk zeer trots op de prestatie van de leerlingen: "Een geweldige prestatie van uiteraard de leerling zelf, die naast de opgedane kennis in al die jaren ook volop zijn geleerde vaardigheden in kon zetten om met fantastische cijfers te mogen slagen."

Ook in Harlingen was er vrijdag feest. Op de Maritieme Academie zijn voor het vierde jaar op rij alle leerlingen geslaagd. Ook hier waren her-examen nodig om op de volledige 100 procent score te komen.