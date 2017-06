Zorgen over gehandicaptenparkeerplekken in Buitenpost

De FNP in de gemeente Achtkarspelen heeft zorgen over de parkeerplekken voor mensen met een beperking bij het station in Buitenpost. De spoorbrug bij het station is niet toegankelijk voor mensen in een rolstoel of met een rollator, omdat er geen lift aanwezig is. Toen het ontwerp van de brug werd gepresenteerd, is er volgens de FNP beloofd dat er aan de kant van het station meer gehandicaptenparkeerplekken zouden komen. Er is echter onlangs een periode geweest waarin helemaal geen gehandicaptenparkeerplek was. De brug is nu al een poos gerealiseerd, maar volgens de FNP zijn de beloofde parkeerplekken er nog steeds niet.