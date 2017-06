Provincie voortaan ook via WhatsApp bereikbaar

De provincie Fryslân is voortaan ook via WhatsApp bereikbaar. Als eerste provincie van Nederland wil de provincie vragen vanuit de samenleving via de app beantwoorden. Het gaat in eerste instantie om een proef van een half jaar. Als er genoeg gebruik van wordt gemaakt, blijft de app-vraagbak bestaan. De app is vooral geschikt voor het stellen van korte vragen of een melding waar vlug antwoord op moet komen. Bijvoorbeeld over brugtijden of een rondleiding op het provinciehuis. WhatsAppe mei de provincie kan via 06-10268831 tussen 8:30 en 17:00 uur.