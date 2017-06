Man stuurt foto van piemel naar 9-jarig meisje

Een 21-jarige man uit Wijckel moest vrijdagochtend voor de rechter verschijnen omdat hij in september 2015 een foto van zijn geslachtsdeel via Whatsapp naar een minderjarig meisje had gestuurd. De officier van justitie eist een voorwaardelijke werkstraf van 30 uren. Daarnaast wil het Openbaar Ministerie dat de verdachte wordt behandeld, en dat hij onder toezicht van de jeugdreclassering komt. De man heeft zichzelf al vrijwillig gemeld voor een behandeling bij de GGZ. De Wijckeler zei dat hij niet door had dat het meisje maar een jaar of negen was. Hij dacht dat ze zo'n 16 jaar was. Tegen de politie had hij echter al eerder gezegd dat hij dacht dat het meisje ongeveer 10 jaar oud was. Volgens de officier van justitie wist de verdachte hoe oud het slachtoffer was.

De foto werd ontdekt door de moeder van het meisje, die daarna een ernstig gesprek met de verdachte voerde. Vervolgens deed ze aangifte. Volgens de officier van justitie heeft de man zijn les wel geleerd. "Ik denk dat we verdachte hier niet weer zien", zei de officier. De rechtbank doet op 14 juli uitspraak.