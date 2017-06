,,Laat Rijkswaterstaat problemen met veerdam snel oplossen"

Ameland is bang voor verstoring van de openbare orde, als problemen met de veerdam op het eiland niet snel worden opgelost. Burgemeester en wethouders hebben in een brief aan Rijkswaterstaat geschreven over de problemen met de veerdam. Er zijn nogal wat verstoringen, vooral met de autobrug. Dat zorgt voor overlast, schrijven B&W. Volgens Ameland zegt Rijkswaterstaat wel dat een oplossing prioriteit heeft, maar dat er deze week weer meerdere storingen zijn geweest. Nu het hoogseizoen voor de deur staat, worden er nog meer bezoekers verwacht en dus ook meer overlast. Ameland vraagt nadrukkelijk om de problemen voor 15 juli te verhelpen.