Geen geld meer in dure huizen De Houtkolk

Woningcorporatie Thús Wonen investeert niet meer in dure sociale huurwoningen aan de Houtkolk in Dokkum. De corporatie maakte dat zelf bekend en richt zich nu op de verbetering van huizen en nieuwbouw op minder dure locaties. Volgens Thús Wonen is de nieuwbouw van sociale huurwoningen op de Houtkolk niet haalbaar. Daar is de laatste jaren veel onderzoek naar gedaan. De kosten zijn volgens de directie te hoog. Thús Wonen wilde de huizen bouwen voor mensen met een beperkt inkomen, maar de kosten voor de bouw zijn zo hoog dat dit nooit zou lukken.