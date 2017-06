Hartman Sexbierum komt in handen van The Fruit Farm

The Fruit Farm neemt kwekerij Hartman in Sexbierum over. Dat is vrijdagochtend bekendgemaakt op een persconferentie. Eigenaar Willem Harman is nu 71 jaar en vindt het tijd om het bedrijf over te dragen. Ook zegt hij trots te zijn op wat hij heeft bereikt. The Fruit Farm is een van de grootste kwekers van groente en fruit in Europa. Het bedrijf is actief in zes landen en op drie continenten. Met de overname wil The Fruit Farm de biologische tak versterken.