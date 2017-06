Kolonel Arnoud Stallman nieuwe commandant vliegbasis

Kolonel Arnoud Stallman wordt de nieuwe commandant van de vliegbasis Leeuwarden. Stallman was eerder al actief op de vliegbasis in Fryslân. Hij had de leiding over het 323-squadron. Op dit moment werkt Stallman op het Ministerie van Defensie in Den Haag. In oktober neemt hij het stokje over van Denny Traas. Die maakte donderdag bekend dat hij meteen vertrekt. Traas wordt de nieuwe baas van de Defensie Materieel Organisatie. Zijn taken worden in de tussentijd overgenomen door de tweede man van de vliegbasis Ronald van der Jagt.