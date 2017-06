Twee verdachten op Weaze opgepakt voor wapen- en drugsbezit

De politie heeft in de nacht van donderdag op vrijdag in Leeuwarden een 38-jarige Leeuwarder en een 23-jarige inwoner van Gouda aangehouden. Ze worden verdacht van verboden wapen- en drugsbezit. Door toezichtcamera's van de gemeente werd opgemerkt dat een man op de Weaze mogelijk een vuurwapen bij zich had. De politie sloot het café af en heeft iedereen gefouileerd. Uiteindelijk werd bij niemand een wapen gevonden, maar in het café zelf werd wel een vuurwapen aangetroffen.

Op het moment van de zoektactie kreeg de politie ook een melding van inbraak in het huis van de Leeuwarder verdachte. Mogelijk werd geprobeerd om bewijsmateriaal te verduisteren. Agenten hebben hier drugs en een patroonhouder van een vuurwapen in berslag genomen. De twee verdachten zijn overgebracht naar het politiebureau.