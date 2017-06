Mannen uit Den Haag aangehouden voor drugslab

De politie heeft twee mannen uit Den Haag aangehouden voor het maken van drugs in een loods in Berltsum. De mannen zijn 34 en 39 jaar oud. Rond kwart voor negen op donderdagavond kreeg de politie een melding dat er meerdere mensen bij een loods aan de Wiersterdyk in het dorp gezien waren. De melder vertrouwde de situatie niet, ook omdat er op deze locatie al eens vaker drugs zijn geproduceerd. Kort nadat de melding was gedaan, zag de getuige dat twee mensen door de weilanden probeerden te vluchtten. Doordat de locaties goed waren doorgegeven kon een van de mannen aangehouden worden op de Moddergatsreed. De andere man werd in het riet achter de loods gevonden. Beide verdachten zijn aangehouden.

Bij de loods roken de agenten een chemische lucht. De specialisten van de Landelijke Faciliteit Ontmanteling (LFO) zijn daarop opgeroepen om te helpen. Deze dienst wordt vaak ingezet om drugslaboratoria op te ruimen. Bij een onderzoek in de loods bleek dat er meerdere stoffen aanwezig waren die gebruikt kunnen worden voor het maken van harddrugs.