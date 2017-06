Groot drugslaboratorium aangetroffen in Berltsum

In Berltsum is in de nacht van donderdag op vrijdag een groot drugslaboratorium opgerold. Het lab werd aangetroffen in een loods aan de Kamp in het dorp. De politie was met veel personeel ter plaatse om onderzoek te doen. Volgens getuigen zou het niet gaan om hennepplanten of xtc. Het is niet duidelijk welke drugs er wel zijn aangetroffen. De forensische recherche doet onderzoek. Ook burgemeester Van Mourik is in de nachtelijke uren bij het pand geweest om te kijken. Verschillende mensen zijn aangehouden.