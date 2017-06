Raad Dongeradeel behoudt vertrouwen in wethouder De Graaf

De meerderheid van de raad van Dongeradeel heeft het volste vertrouwen in FNP-wethouder Pytsje de Graaf. De Graaf werd donderdagavond in een interpellatiedebat kritisch ondervraagd door raadslid Jouke Douwe de Vries van Dongeradeel Sociaal. De Vries vindt dat De Graaf de raad niet goed heeft geïnformeerd over het WMO-vervoer in Noordoost-Fryslân. De Vries is ook bang dat de mislukte aanbesteding, die na een rechterlijke uitspraak opnieuw moet worden gedaan, de gemeente veel geld zal gaan kosten.

De meerderheid in de gemeenteraad had donderdag veel meer waardering voor de strijdbare antwoorden van De Graaf dan voor de ondervraging door De Vries. Volgens FNP, PvdA en Algemeen Belang Dongeradeel zou De Vries in zijn kritiek 'te veel op de vrouw spelen'. Algemeen Belang Dongeradeel vindt zelfs dat De Vries 'zich moet schamen' voor zijn 'persoonlijke aanval' op de wethouder.

Aanbesteding zorgvuldig over

Pytsje de Graaf benadrukte dat de aanbesteding van het WMO-vervoer in Noordoost-Fryslân 'extra zorgvuldig' over zal worden gedaan. Alle betrokken partijen, ook taxibedrijf Waaksma, kunnen dan weer kans maken. Het WMO-vervoer en het leerlingenvervoer gaat ondertussen door. Daarvoor zijn de contracten met de bedrijven die dat tot nu toe verzorgden verlengd. Juist omdat er weer een nieuwe aanbesteding aan komt was De Graaf 'erg blij' met de steun die ze donderdag kreeg van de meerderheid van de raad.