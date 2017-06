Leeuwarden en Easterlittens staan vrijdagavond in de finale van het open Fries kampioenschap Jeu de Pelote. Donderdagavond werden de halve finalewedstrijden gespeeld op It Plein van Easterlittens. Leeuwarden won met 8-6 van Easterein. Easterlittens was met 8-5 te sterk voor Winsum.

De finale begint vrijdagavond om 19.30 uur.