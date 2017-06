35e editie van de Schuttevaerrace is los

Twee dagen lang zeilen, hardlopen en fietsen: de Schuttevaerrace gaat vrijdagochtend weer van start. Het is de 35e editie van deze uitputtingsslag voor de deelnemers. De sportievelingen verzamelen vrijdagochtend om zeven uur op een nieuwe startlocatie in Stavoren: de Marina Buitenhaven. Eerder werd gestart in de Oude Haven. De race gaat verder ook langs Texel, Vlieland en Terschelling.

De volledige Schuttevaerrace is dit jaar weer live te volgen via de website van het evenement. Elk team heeft een volgsysteem bij zich tijdens het zeilen, hardlopen en fietsen.