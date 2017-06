Aanbesteding van versterking Afsluitdijk: drie kandidaten

Er zijn drie partijen in de race voor de versterking van de Afsluitdijk. Dat werd donderdagavond bekend bij een informatiebijeenkomst in Kornwerderzand voor raadsleden en statenleden. De versterking van de Afsluitdijk is eind 2016 Europees aanbesteed voor een bedrag van een kleine 900 miljoen euro. In het project zit onder andere de versterking van de dijk, nieuwe spuisluizen met meer capaciteit en het fietspad aan de Waddenzee. Het gaat om het grootste infrastructurele project in Nederland van de komende jaren.

Een van de projecten die in de aanbesteding staat, is de bredere sluis bij Kornwerderzand. De provincie Fryslân heeft de financiëring van die bredere sluis bij Kornwerderzand echter nog niet rond. De provincie wil graag dat die brede sluis meegenomen wordt bij de vernieuwing van de afsluitdijk, maar moet dan wel voor 1 oktober een sluitende begroting voor dit project presenteren. Gedeputeerde Klaas Kielstra kan dat op dit moment nog niet, maar hij blijft optimistisch. Hij denkt dat begroting op tijd rond is.