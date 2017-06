Stroomstootwapens: politie doet mee aan landelijke proef

De politie-eenheid Noord-Nederland start met een landelijke proef met stroomstootwapens. Een speciale ondersteuningsgroep van 44 politieagenten wordt opgeleid om met de wapens om te gaan en zal daarna ingezet worden bij complexe aanhoudingen. Er is volgens de politie behoefte naar het gebruiken van stroomstootwapens om de veiligheid te bewaren.

De proef duurt vooralsnog tot februari volgend jaar. Noord-Nederland is de vierde eenheid in Nederland die meedoet aan de proef. Sinds februari gebruiken de teams in Zwolle, Amersfoort en Rotterdam al stroomstootwapens.