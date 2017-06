Dongeradeel steekt ton in restauratie gevel boekhandel

Boekhandel Van der Velde krijgt een ton subsidie van de gemeente Dongeradiel om de historische gevel van een winkel aan de Grutte Breedstrjitte in Dokkum op te knappen. Nu die subsidie er komt zal Van der Velde zo snel mogelijk een vestiging in Dokkum openen. Zonder die steun zou de boekhandel niet bereid zijn om naar Dokkum te komen.

Discussie

Een meerderheid van de raad van Dongeradiel gaf er donderdagavond groen licht voor. Maar dat ging niet zonder discussie. Volgens ChristenUnie, Dongeradeel Sociaal en VVD kan een gemeente niet zomaar een ton subsidie aan een ondernemer geven, zonder dat daar duidelijk criteria voor zijn.

Volgens VVD-raadslid Anton van der Aar is er veel onrust onder middenstanders in Dokkum over de incidentele subsidie voor Van der Velde. Wethouder Pieter Braaksma wijft die kritiek weg. Volgens de wethouder komt het geld uit een pot voor economische ontwikkeling en kan de raad daar vrij over besluiten. "Als je niet doet, krijg je alleen maar meer leegstand. Een andere ondernemer met een vergelijkbaar probleem kan de gemeente in de toekomst ook om steun vragen."