De theatervoorstelling BAUCK! is volledig uitverkocht. Alle acht voorstellingen zitten vol, inclusief een extra ingelaste avond. Bauck! speelt zich af aan het eind van de middeleeuwen en gaat over de Friese vrijheidsstrijder Bauck van Popma. Ze hield een aanval op het slot Hemmema in Berltsum tegen, waar ze met haar man Doecke van Hemmema woonde.

Het theaterstuk gaat vrijdagavond in première in het Hemmemapark in Berltsum.