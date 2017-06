Lekkum wil ondernemers in de omgeving mobiliseren

Lekkum Leeft wil met een speciale infomarkt het bedrijfs- en verenigingsleven in de dorpen Lekkum, Miedum en Snakkerburen een boost geven. Ze roepen ondernemers op zich te melden voor een presentatie op een speciale informatiemarkt. Het verenigingsleven in de dorpen heeft erg te maken met afname van het aantal bestuursleden. Met het in contact brengen van zowel bedrijven als verenigingen met de inwoners van de Leeuwarder wijk Blitsaerd en de drie dorpen hopen de organisatoren daar wat aan te doen.

Het evenement vindt plaats op zaterdag 30 september en krijgt financiële steun van zowel het dorpsbelang als het ondernemersfonds en het dorpshuis. Om de begroting rond te krijgen, hopen ze nog op steun van het Open Gemeenschapsfonds. De organisatie weet dat er verspreid over de omgeving meer dan tachtig ondernemers zijn. Die kunnen allemaal een plekje krijgen op de infomarkt. De wijk Blitsaerd zou heel positief zijn tegenover de plannen van het dorp. Veel kinderen uit die woonwijk gaan in Lekkum naar school en vinden aansluiting met de gemeenschap in de drie dorpen.

Kennismaken met de bedrijven

"Ondernemers kunnen niet alleen met elkaar in contact komen op de infomarkt, inwoners uit de dorpen en Blitsaerd kunnen op deze manier gemakkelijk wijs worden over de bedrijven en verenigingen in onze dorpen," zo zegt een van de initiatiefnemers, Frans Romkes. Veel ondernemers hebben al aangegeven graag gebruik te willen maken van het aanbod. Schoonheidsspecialiste Gea Joosten bijvoorbeeld: "Ik denk dat het een enorme kans is om je bedrijf in het dorp zichtbaar te maken. Veel mensen in het dorp weten soms niet dat je een onderneming hebt of wat je precies doet."

Bedrijven kunnen gratis een beroep doen op een kraam op de infomarkt en worden alleen gevraagd om een vrijwillige bijdrage. Inwoners uit de dorpen kunnen veel leuke dingen verwachten op de infomarkt, zo laat Romkes weten. "Dan moet je denken aan voorzieningen voor de kinderen, een hapje en een drankje en natuurlijk een feestelijke opening." Ondernemers kunnen zich melden via Facebook.