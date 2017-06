Tegelfabriek koninklijke Tichelaar uit Makkum beleefde donderdag een hoogtepunt bij de opening van het prestigieuze Victoria en Albert Museum in Londen. Zij maakten 10.000 tegels, die gebruikt zijn voor op de vloer van de hal en op het dak.

De porseleinen tegels zijn in honderd verschillende uitvoeringen, maten en varianten gemaakt. Het is de eerste binnenplaats dat in Engeland betegeld is met tegels van porselein.