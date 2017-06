Inspectie: Arriva schoot tekort bij beoordeling machinisten

Vervoerder Arriva is tekortgeschoten in het beoordelen van van de bekwaamheid van de machinisten die het bedrijf heeft ingehuurd. Dat is de conclusie van een onderzoek dat is uitgevoerd door de Inspectie Leefomgeving en Transport. Aanleiding voor dat onderzoek was een incident vorig jaar bij het Groninger Uithuizermeeden. Een machinist van Arriva reed daar door een rood licht en kwam tot stilstand op een geopende spoorwegovergang.

De vervoerder had na het incident al maatregelen getroffen. Zo kregen de recent ingehuurde machinisten begeleiding op de ritten. De vakbond voor rijdend personeel stuurde na het incident al een brandbrief aan Arriva.

Volgens Arriva heeft het vervoersbedrijf altijd voldaan aan de wettelijke eisen.