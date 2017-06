Bert Swart, de oud-burgemeester van Schiermonnikoog, is overleden. Hij was ongeneeslijk ziek en is 61 jaar geworden. Dat meldt RTV Noord. Swart werd eind april opgenomen in het ziekenhuis nadat hij zich niet goed voelde.

Later werd bekend dat hij een hersentumor had. Swart was van 2004 tot 2011 burgemeester van Schiermonnikoog.