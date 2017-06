Onderscheiding voor provinciesecretaris Guus van den Berg

Bij zijn afscheid van de provincie Fryslân heeft provinciesecretaris Guus van den Berg de CdK-penning gekregen van commissaris van de Koning Arno Brok. De onderscheiding is donderdagavond vanwege Van den Berg's ''grote inzet voor de organisatie en de Friese gemeenschap''. Van den Berg was ook algemeen-directeur van de provincie Fryslân.

Na zeven jaar bij de provincie wilde Van den Berg ander werk doen. In mei is hij al gestart als gemeentesecretaris van de gemeente Zaanstad. Daar werkte hij ook voordat hij bij de provincie kwam. Donderdag was zijn officiële afscheid.

De CdK-penning is door de commissaris van de Koning toe te kennen aan personen die zich in het bijzonder hebben ingezet voor de provincie Fryslân. Onder Van den Berg kwam er een nieuwe visie voor de provinciale organisatie. Die kreeg het motto: 'met de gemeenschap werken aan een mooi en sterk Fryslân'.

Totdat er een opvolger voor Van den Berg is gevonden, is Arie Piet tijdelijk algemeen en provinciesecretaris. Piet blijft ook directeur van een onderdeel van de provinciale organisatie.