Van der Zwan ontwerpt nieuwe vorm van lokale democratie

Burgemeester Tjeerd van der Zwan van de gemeente Heerenveen doet mee aan een ontwerpwedstrijd voor een nieuwe vorm van lokale democratie. Het is een wedstrijd van de Democratic Challenge van de VNG, de Vereniging Nederlandse Gemeenten. De uitdaging met de naam 'Code Oranje' is een maatschappelijke beweging voor een nieuwe democratie. Lokale politiek roept om vernieuwing, zo is de stelling.

Wat het ontwerp van Tjeerd van der Zwan precies is, is niet duidelijk. Als hij wint, wil de burgemeester met zijn gemeenteraad en inwoners van de gemeente kijken naar andere manieren om de verantwoordelijkheden van de gemeente en gemeenschap vorm te geven. Hij wil dan nieuwe democratische werkvormen zoeken en uitvoeren.

Maak het! is de titel van de inzending van Van der Zwan. Inzet is dat er meer ruimte gegeven wordt aan wat er leeft in de gemeenschap en dat er beter ingespeeld wordt op maatschappelijk initiatieven.